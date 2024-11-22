Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

22.11.2024 20:55
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(İSTANBUL)- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Nesine 3. Lig kulüplerimizden Çorlu spor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya hesabı üzerinden Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Nesine 3. Lig kulüplerimizden Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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