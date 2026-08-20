Ersin Nazif Gürdoğan Anısına Panel

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Dersaadet Kültür Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Bir Güzel İnsan: Ersin Nazif Gürdoğan" paneli, Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü'nde yapıldı.

Gürdoğan'ın vefatının ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen panelde, Ersin Nazif Gürdoğan'ın düşünce ve ilim hayatı farklı yönleriyle ele alındı.

Programı yöneten Dersaadet Kültür Platformu Derneği Genel Başkanı Mehmet Kamil Berse, etkinliğin bir vefa programı olduğunu söyledi.

Berse, "Aslında Nazif Gürdoğan'ın bu vefaya ihtiyacı yok. O, yaptıklarıyla ve yazdıklarıyla yaşamaya devam ediyor. Ersin Ağabey, bizim eteğine yapıştığımız güzel insanlardan birisidir. Fethi Gemuhluoğlu bir defasında, 'Merhabanın nuru bizi söyletiyor.' demişti. Ersin Nazif Gürdoğan, bu merhabaların sahiplerinden, nasiplenenlerindendir. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da Gürdoğan'ın çalışmalarının önemine dikkati çekerek, kendisinin hezarfen kişiliğiyle topluma çok yönlü katkıları bulunan bir ilim insanı olduğunu vurguladı.

"Batı'ya nasıl bakmak gerektiği noktasında önemli katkıları oldu"

Programa çevrim içi bağlanan Türk Dünyası Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Gürdoğan ile öğrencilik yıllarına dayanan bir dostlukları olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Avcı, "Ankara'da aynı evi paylaştık ve kendisiyle bu dönemlerde uzun, güzel sohbetlerimiz olmuştu. Ben de bu yıllarda Nazif Gürdoğan'ın yanı sıra Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören gibi önemli isimlerin de yer aldığı güzel bir meclise dahil olmuştum. Kendisi İngiltere'den döndüğünde bize gelenekselci ekolün önemli isimlerinin eserlerini getirmiş ve onları bizlerle tanıştırmıştı. Ben de daha sonra Yeryüzü Yayınları'nı kurunca buradaki kıymetli düşünürlerin eserlerini çevirme fırsatına sahip oldum. Dolayısıyla Nazif Ağabey'in Batı'ya nasıl bakmak gerektiği, onlara karşı ne söylenebilir noktasında bizlere önemli katkıları olmuştur. Ben de kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi değerleri ve ilkeleri üzerine yaşayan bir insan olmuştur"

Eski İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay, insanlar arasındaki ilişkide asıl önemli olanın kalıcı ve derin dostluklar olduğunu ifade etti.

Gürdoğan'ın mühendislik eğitimi almasına rağmen sosyal bilimler alanındaki yatkınlığına değinen Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, yaşını almış insanlar olarak dostlukların daha değerli zamanlarında yaşadık. Nazif Gürdoğan'la ilişkimiz de bu derin dostluklar içinde şekillenmiş ve gelişmiştir. Gürdoğan, Devlet Planlama Teşkilatı'na Turgut Özal tarafından çağrılan kıymetli bir isimdi. Ben de o dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştum. O dönemlerde bizlere akademik hayatta bulunmamız noktasında oldukça önemli telkinleri olmuştur. Hepimiz gerçekten de idealist insanlardık ve o dönemler bizler için çok kıymetli bir anlama sahiptir. O, kendi değerleri ve ilkeleri üzerine yaşayan bir insan olmuştur. Nazif Gürdoğan yaptıklarıyla bugünlere önemli izler bırakmıştır."

"Öğrettiği en kıymetli değer mazeretlere sığınmamamız gerektiğiydi"

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Gürdoğan ile yaklaşık 30 yıllık birliktelikleri olduğunu aktararak, "Onun bize İslam dünyasında olan biteni takip etme noktasında önemli telkinleri olmuştu. O bize medeniyetimizde girişimcilik ruhunun ne kadar önemli ve yaygın olduğunu anlatmış ve öğretmişti. Kendisi bizi hep diri tutmuştu. Nazif Hoca'nın bizlere öğrettiği en kıymetli değer ise mazeretlere sığınmamamız gerektiğiydi. Her şeye rağmen Allah'a inanmak gerektiğini ve bir çıkış kapısı olduğunu sürekli dile getirmiştir." şeklinde konuştu.

Yazar Müzeyyen Hülya Günay da Gürdoğan'ın kaleme aldığı eserlere işaret ederek, "Nazif Gürdoğan'ın bu eserlerinden birisi de 'Günler Akarken'di. O burada ölümle ilgili kıymetli yazılar kaleme almıştır. Onun çok önemli bir yazma tutkusu vardı. Onun varlığıyla benim hayatımdaki her şey değişti ve başka bir anlama büründü. Nazif Hocamız bizi, tıpkı onun söylediği gibi, bugün de aydınlatmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.