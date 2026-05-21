Ertuğ Atlı'nın 'İmgesel Yolculuk' Sergisi Edremit'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ertuğ Atlı'nın 'İmgesel Yolculuk' Sergisi Edremit'te

Ertuğ Atlı\'nın \'İmgesel Yolculuk\' Sergisi Edremit\'te
21.05.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzeler Haftası'nda Ertuğ Atlı'nın Anadolu sembollerinden esinlenen heykel sergisi açıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Müzeler Haftası" dolayısıyla heykeltıraş Ertuğ Atlı'nın "İmgesel Yolculuk" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde heykel sanatçısı Ertuğ Atlı'nın Anadolu sembollerinden esinlenerek hazırladığı eserler Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Üniversitedeki doktora tez çalışmasında yer alan "Anadolu sembolleri" konusunu sanatıyla harmanlayan Atlı, sergide yer alan heykelleriyle geçmişten günümüze kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

Serginin açılışını Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci ve Metin Tunçer yaptı.

Ertuğ Atlı, ilçede uzun yıllardır pek çok kültür sanat etkinliğine katkı sunduğunu söyledi.

Müzeler Haftası gibi anlamlı bir dönemde bu etkinliğin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Atlı, "Sanat ve kültürün düşünsel ürünler oluşturmasından yola çıkarak, üniversitedeki doktora tezimin ışığında, Anadolu'nun sembolleri üzerine yaptığım heykel çalışmalarımla bu sergiyi hayata geçirdik. Müzeler Haftası'nın ruhuna da uygun düşeceğini öngördük." dedi.

Ziyaretçilerden ilgi gören sergi, hafta boyunca açık olacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertuğ Atlı'nın 'İmgesel Yolculuk' Sergisi Edremit'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:27:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ertuğ Atlı'nın 'İmgesel Yolculuk' Sergisi Edremit'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.