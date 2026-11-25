Türkiye'nin yerel sebze ve bitki çeşitlerine ait genetik kaynaklar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde kurulması planlanan tesiste eksi 196 derecedeki sıvı azot tanklarında dondurularak korunacak.

ERÜ liderliğinde, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen "Yenilikçi Bitki Kriyoprezervasyonu: Etkinliğin Artırılmasında Nanopartiküller ve Yapay Zeka-Makine Öğrenmesi Projesi" ile Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yerel bitki çeşitlerinin genetik kaynaklarının uzun süre muhafaza edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda 6 ay önce başlayan ve 3 yıl sürecek çalışma ile mevcut gen ve tohum bankalarını tamamlayıcı nitelikte tesisin kurulması amaçlanıyor.

Projenin yürütücüsü ERÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tolga İzgü, AA muhabirine, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra İtalya Ulusal Araştırma Konseyinde (CNR) 6 yıl araştırmacı olarak çalıştığını, TÜBİTAK'ın "Tersine Beyin Göçü" 2232A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi.

Bitki genetik kaynakları üzerine araştırmalarını ERÜ çatısı altında sürdürdüğünü dile getiren İzgü, bitkilerde genetik kaynakların ultra soğuk koşullarda korunmasını ve saklanmasını amaçlayan bir proje başlattıklarını, proje ile Türkiye'ye ait kavun, karpuz, domates, biber ve zeytin çeşitlerinin tohumlarını, ağaç sürgünlerini uzun yıllar sonra kullanmak üzere saklayabileceklerini belirtti.

Diyarbakır Sürme karpuzu ile Adana topağı, Tarsus topağı, sarı ulak ve domat zeytin çeşitleri gibi yerel ürünlerin muhafaza edilmesi üzerinde çalışacaklarını ifade eden İzgü, "Uluslararası çalışmalarda ve literatürde Türkiye'de kriyo banka görünmüyor. Bu aşamada TÜBİTAK desteği ile bunun temellerini atıyoruz, amacımız bunu ulusallaştırmak. Normalde gen bankaları ve tohum bankaları ülkemizde mevcut. Herhangi bir organizma veya bitkiler için bunları kullanıyoruz. Kriyo bankada ise bitki dokularını veya tohumlarını ultra soğuk koşullarda sıvı azot içerisinde saklayabiliyoruz." dedi.

İzgü, bitki dokularını belli aşamalardan geçirdiklerini, daha sonra özel tüpler (kriyotüpler) içinde bir azot tankı içerisinde yüzlerce hatta binlerce bitki örneğini uzun süre muhafaza edebildiklerini, bunun diğer yöntemlere kıyasla yer avantajı sağladığını ve maliyetin de düşük olduğunu anlattı.

Toplanan bitki örneklerinin direkt sıvı azotta saklanmasının zor olduğuna dikkati çeken İzgü, şöyle konuştu:

"Çünkü canlılıklarını ve kabiliyetlerini, rejenerasyon veya çimlenme kabiliyetlerini kaybedebilirler. Ondan dolayı biz doku kültürü, bitki doku kültürü teknikleriyle uyumlu bir şekilde bu materyallerimizi çoğaltıyoruz ve ultra soğuk koşullara tolerant hale getiriyoruz. İçlerindeki su miktarlarını azaltıyoruz çünkü ultra soğuk koşullara birden atınca su kristallenmelerine neden olabiliyor, dokulara ve hücrelere zarar verebiliyor. Projeye yapay zeka entegrasyonunu ilave ederek bu tekniği geliştireceğiz ayrıca farklı nanopartikülleri de kullanarak bu bitkilerin saklanmasını daha hızlı bir şekilde optimize ederek daha etkin bir yöntem ortaya koyacağız."

"Bu teknikleri bizim çeşitlerimize adapte edeceğiz"

İzgü, yöntemin güvenilirliğinin bilimsel çalışmalarla ortaya konduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bizim için ikincil bir yöntem. Bizim yine gen bankalarına ve tohum bankalarına geleneksel yöntemlere mutlaka ihtiyacımız var. Amacımız burada bu geleneksel yöntemlerin yanında ikincil planda da bir doğal afet durumunda bu alanlarımızı kaybetmeye karşı laboratuvar ortamlarında da saklayacağımız güvenli alanlar oluşturmak. Çünkü Türkiye'de şu an bu yok ama farklı ülkelerde örneğin ABD'de, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da kriyo bankalar mevcut. Belli üniversiteler ve enstitüler bünyesinde bitki genetik materyalleri hem zirai alandan önemli olanlar hem de doğal bitkiler belli yerlerde saklanıyor. Bu yönden bizim için çok önemli bu tekniği kullanmak. Bu teknikleri bizim çeşitlerimize adapte edeceğiz, bunların saklanmasını sağlayacağız. Böylece ekip olarak bir kriyo bankanın temellerini atmaya çalışacağız."

Sıvı azot içerisinde özel tüplerdeki tohum ve bitkilerin uzun yıllar kalabileceğini ifade eden İzgü, "Artık belli bir süre sonra o bizim için donmuş ve uyku vaziyetinde. Bunlar eksi 196 santigrat derecede uyur vaziyette ve tekrar özel bir yöntemle çözerek canlandırıyoruz, çimlendirerek bitkilerimizi elde edebiliyoruz." dedi.

İzgü, 6 ay önce başlayan ve 3 yıl sürecek projede farklı üniversiteler ile Türk öğrencilerin yanı sıra Somali, İran, Pakistan gibi ülkelerden yüksek lisans, doktora ve lisans düzeyinde öğrencilerin de yer aldığını sözlerine ekledi.