ERÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırısını Protesto Etti - Son Dakika
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ERÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırısını Protesto Etti

ERÜ Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Yönelik Saldırısını Protesto Etti

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Camisi önünde toplanarak pankartlar açtı ve sloganlar attı. Eyleme katılanlar, Filistin'e destek gösterilerinin dünya genelinde arttığını belirtti ve sessiz kalmamanın önemine vurgu yaptı. Eylem, yapılan dua ile sona erdi.

29.05.2024 14:17
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

ERÜ İslam Kardeşlik Platformu üyesi üniversite öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Camisi önünde toplandı.

Öğrenciler "Selam olsun Kudüs çocuklarına", "Kudüs dünyanın kalbidir" ve İngilizce "İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartları açarak, sloganlar attı.

Grup adına konuşan Mehmet Emin Han, dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterilerinin olduğunu söyledi.

Siyonistlerin dünyayı sermayeleriyle yönetebileceklerini düşündüğüne dikkati çeken Han, "Üniversiteli kardeşlerim, bu zulme sessiz kalma. Sessiz kalmaki senin sessizliğin zalime cesaret vermesin. Unutma Refah'ta katledilen masum kadın, çocuk ve bebeklerin parçalanmış vücutlarının hesabını zalim İsrail ve onun destekçileriyle beraber aynı zamanda bu zulme sessiz kalanlar da verecek. Üniversiteli kardeşlerim senin ayakta durman mazluma cesaret ve umut verecektir. Bu şanlı dava seninle ayağa kalkacaktır." dedi.

Camiden çıkan vatandaşların da katıldığı eylem, edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ERÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırısını Protesto Etti - Son Dakika

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