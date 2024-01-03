 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Altun, gençlere kendine güvenmeyi, planlı ve düzenli çalışmayı önerdi ve Erciyes Üniversitesi'nin başarılı çalışmalarından bahsetti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri\'nde öğrencilerle buluştu
03.01.2024 - 16:18,
Abone Ol

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji öğrencileriyle buluşan Altun, kendisine yöneltilen soruları cevapladı, tecrübelerini paylaştı.

Altun, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür ettiğini bildirdi.

Gençlerle zaman geçirmekten keyif aldığını belirten Altun, "Kendinize güvenin, planlı olun, düzenli tekrar yapın. Düzenli ve prensipli bir şekilde çalışırsanız müthiş bir kariyer planlaması yaparsınız. Ne olacağınızı, hangi bölümü okuyacağınızı planlayın. Erciyes Üniversitesi, Anadolu'da bir üniversite ama ihtiyaç olduğunda aşı bulan bir üniversite. Üniversitemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için aşı geliştiriliyor. Dünyada bu aşıyı bulan başka bir ülke, bir üniversite yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erciyes, Fatih, OSB, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika


17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49
İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak

Son Dakika
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
15:37 Hablemitoğlu suikastı davasının sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 17:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement