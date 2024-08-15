ERÜ ve KAYÜ'ye yoğun ilgi - Son Dakika
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ERÜ ve KAYÜ'ye yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra Erciyes Üniversitesi'nin kontenjanı yüzde 100.56, Kayseri Üniversitesi'nin ise yüzde 102.64 dolmuştur. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kuruluş Karamustafa, öğrencilere yönelik hazırlıkların tamamlandığını ve büyük bir aileye hoş geldiklerini belirtmiştir.

15.08.2024 23:11
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ERÜ ve KAYÜ'ye yoğun ilgi

-ERÜ'de kontenjan yüzde 100.56, KAYÜ'de 102.64 doldu

-ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun:

-"Her türlü hazırlığı öğrencilerimiz için yaptık"

-KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kuruluş Karamustafa:

-"Üniversitemize ilgi çok büyük"

KAYSERİ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Erciyes Üniversitesi'nin kontenjanı yüzde 100.56, Kayseri Üniversitesi'nin ise yüzde 102. 62 doldu.

YKS'nin yerleştirme sonuçlarıyla beraber ERÜ'nün farklı bölümlerine 5 bin 366 öğrenci, KAYÜ'nün farklı bölümlerine ise 3 bin 500 öğrenci yerleşti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler için bütün hazırlıkları yaptıklarını söyleyerek; "Üniversite sınavını kazanan genç öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geldiğimiz noktada çok uzun bir maratondan geçtiler. Bu maraton sonucunda gönüllerindeki mesleklere ulaşmış oldular. Tercih yapmayan, bir sonraki seneyi düşünen gençlerimizde çok moralini bozmasınlar ve güzel bir çalışma temposu içerisinde devam etsinler. Onlar bir deneyim sahibi de oldular ve ne yapacaklarını da biliyorlar. Önümüzdeki seneki sınava tekrardan hazırlanmaları noktasında tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Tercih noktasında üniversitemizde YÖK tarafından sunulan kontenjanlarda yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bazı fakülte altı programlarda yükselen bölümlerimizde var. Özellikle yazılım, bilgisayar, elektrik elektronik mühendisliği gibi ülkemizin de ihtiyacı olan meslek gruplarında yükselmelerin olduğunu görüyoruz. Üniversite genelinde her türlü hazırlığı öğrencilerimiz için yaptık. Onları heyecanla üniversitemize bekliyoruz. Büyük Erciyes Üniversitesi ailesi, bilim ve teknoloji merkezi olarak onları bu aile içerisinde görmek bizleri çok mutlu edecektir. Öğrencilerimizin yüzde 30-35'i şehir dışından gelecek öğrenciler. Öğrencilerimizin ailelerinden uzak kalmalarından dolayı moral bozuklukları, hüzünleri olacaktır ama emin olsunlar ki çok büyük bir aileye geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin çok büyük bir aileye geldiklerini söyleyen Altun; "Gerek Kayseri'den gerekse şehir dışından gelen öğrencilerimize fakültelerinde çeşitli oryantasyon ve uyum süreçlerine tabi tutacağız ve hep yanlarında olacağız. Biz onlara konaklama anlamında çeşitli rehberlik hizmetleri sunmaya çalışacağız. Bu süreçte de üniversitemizin duyurularını takip etsinler. Sağlık ve sıhhat içerisinde güzel bir eğitim öğretim yılına başlamış olacağız. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Üniversitemize ilgi çok büyük"

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, üniversitelerinde doluluk oranının yüzde 100'ü geçtiğini söyleyerek; "2024 YKS sonuçlarına göre Kayseri Üniversitemize ilgi çok büyük. Üniversitemiz genelindeki doluluk oranı yüzde 102,64. Biz 3 bin 446 kontenjan bildirmiştik ama 3 bin 500'ün üzerinde öğrenci yerleşti. Dolayısıyla yüzde 100'ün üzerinde doluluk söz konusu. Bütün bölümlerimizde durum böyle. Ön lisans ve lisans düzeyinde doluluk oranımız yüzde 102 civarında. Bu sene ön lisans düzeyinde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzu açtık. Burada Dijital Dönüşüm Elektroniği, Otonom Sistemler Teknikerliği ve İnsansız Araç Teknikerliği programlarımız bulunmaktadır. Bunlar artık teknoloji çağında günün mesleği. O yüzden bu programlar tamamen dolmuş olmakla beraber puanları da oldukça yüksek ve ileri ki yıllarda daha da yükseleceğini ümit ediyorum. Bizim diğer bir amiral gemimizde Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz var. Bu okulumuz iş dünyası ile entegre bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Onların da doluluk oranı yüksek olmakla beraber puanları da dikkat çekici düzeylere gelmiş durumdadır. Bütün programlarımız güzel puanlarla öğrenci kabul etti" şeklinde konuştu.

"Kayseri güzel bir şehir"

Üniversitelerine yeni gelecek öğrencilere de seslenen Rektör Karamustafa; "Kayseri güzel bir şehir. Kayseri, Erciyes Dağı gibi yüce bir dağın gölgesinde, Kapadokya gibi dünyanın incisi bir bölgenin içerisinde, güvenli bir şehir. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere bütün belediyelerimiz öğrenciler için ellerinden gelen desteği sağlamaktadır. Kayseri'de konaklama sorunu yok. Yurda girebilen yurda, giremeyen için özel yurtlar var. Kayseri'de ev sorunu da yok. Birkaç arkadaş bir araya gelip makul fiyatlarla üniversitemizin hemen yakınındaki bölgelerden ev kiralayabilirler. Sosyal açıdan da Erciyes Kayak Merkezi, Sultan Sazlığı, Kaniş-Karum gibi yerler öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmeleri açısından önemli yerler. Üniversitemizde de 56 tane öğrenci kulübü var. Gençlerimiz bu kulüplerde çok farklı yeteneklerini ön plana çıkarıp çalışmalar yapabilmektedir. Meslekleri ile ilgili derslerini alarak kendilerini teknik olarak geliştirmekle beraber, bu sosyal kulüplerle de kendilerini sosyal yönden geliştirebiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kayseri, Erciyes, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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