ERÜ'ye Enerji Verimliliği Ödülü

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2019-2023 yılları arasında uyguladığı enerji verimliliği çalışmalarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Binalarda Enerji Verimliliği Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Enerji Yönetim Birimi kuran üniversite, bu alanda birçok çalışma yaptı.

Bu kapsamda ERÜ'nün binalardaki aydınlatma, ısıtma-soğutma, bina yalıtımları ve diğer enerji tüketimlerinde enerji kayıp ve kaçaklarının önüne geçildi ve bütün binalarda ısı ve elektrik tüketimlerinin takibi için enerji yönetim sistemi kurularak tüketimler anlık olarak izlenmeye başlandı.

Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda önemli adımlar atan ERÜ, son olarak ise 2 MW'lık güneş enerji santrali kurulumu projesini geliştirdi.

ERÜ, yakın zamanda başlanacak proje ile Türkiye'nin 2030 yılına kadar yüzde 30 enerji tasarrufu hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yaptığı açıklamada, başarı belgesinin alınmasında emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederek, ERÜ'nün enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.