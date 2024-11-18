Siirt'in Eruh ilçesinde çöken bir ahırda 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait kerpiç ahırda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Ahırdaki 3 koyun telef oldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. ???????
Son Dakika › Güncel › Eruh'ta Çöken Ahırda 3 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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