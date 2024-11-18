Eruh'ta Çöken Ahırda 3 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Eruh'ta Çöken Ahırda 3 Koyun Telef Oldu

Siirt'in Eruh ilçesinde çöken ahırda 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Ekipler olay yerine sevk edildi.

18.11.2024 17:17
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Siirt'in Eruh ilçesinde çöken bir ahırda 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait kerpiç ahırda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Ahırdaki 3 koyun telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eruh'ta Çöken Ahırda 3 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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