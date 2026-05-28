Eruh'ta Kavga: 3 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Gülburnu köyünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.