Eruh'ta UMKE Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eruh'ta UMKE Tatbikatı Gerçekleşti

Eruh\'ta UMKE Tatbikatı Gerçekleşti

Siirt'in Eruh ilçesinde, 4 ilden ekiplerin katılımıyla 30. Bölge UMKE Tatbikatı yapıldı.

24.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde, 4 ilden ekiplerin katılımıyla 30. Bölge UMKE Tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirciler köyü bölgesinde, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'dan UMKE, AFAD, Jandarma, İHH, Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ve Eruh Belediyesi ekiplerinin katılımıyla üç gün süren tatbikat sona erdi.

Tatbikatta 26 çadır kuruldu, 46 araç tahsis edildi ve 357 personel görev aldı.

Tatbikatta senaryo gereği, bölgede meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ayak amputasyonu olan bir hasta, İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, tatbikatın kapanışı dolayısıyla düzenlenen programda, tatbikata katkı sağlayanlara plaket verdi, başarılı performans sergileyen personellere teşekkür etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Batman, Şırnak, Mardin, Deprem, siirt, Yaşam, Eruh, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eruh'ta UMKE Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eruh'ta UMKE Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.