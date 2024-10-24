Eruh\'ta UMKE Tatbikatı Gerçekleşti

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Siirt'in Eruh ilçesinde, 4 ilden ekiplerin katılımıyla 30. Bölge UMKE Tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirciler köyü bölgesinde, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'dan UMKE, AFAD, Jandarma, İHH, Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ve Eruh Belediyesi ekiplerinin katılımıyla üç gün süren tatbikat sona erdi.

Tatbikatta 26 çadır kuruldu, 46 araç tahsis edildi ve 357 personel görev aldı.

Tatbikatta senaryo gereği, bölgede meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ayak amputasyonu olan bir hasta, İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, tatbikatın kapanışı dolayısıyla düzenlenen programda, tatbikata katkı sağlayanlara plaket verdi, başarılı performans sergileyen personellere teşekkür etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.