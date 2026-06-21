Erzin'de Traktör Yangını Patlamayla Sonuçlandı - Son Dakika
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Erzin'de Traktör Yangını Patlamayla Sonuçlandı

Erzin\'de Traktör Yangını Patlamayla Sonuçlandı
21.06.2026 16:11
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Hatay'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan traktördeki patlama cep telefonu ile kaydedildi.

HATAY'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan traktördeki patlama anı, cep telefonuyla kaydedildi.

İlçedeki Hürriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlikte ilerleyen traktörde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, araçta patlama meydana geldi. O anlar, evredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Hatay, Erzin, Olay, Son Dakika

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