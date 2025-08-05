Erzincan'da 14 Aranan Kişi Yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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