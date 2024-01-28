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Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan\'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
28.01.2024 - 00:00,
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Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan- Erzurum kara yolunun 72. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır, buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı, bir tırda çarpışmanın etkisiyle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yanan tır ise itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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Erzincan, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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