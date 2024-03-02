Erzincan'da 3 yaşındaki çocuğun gazoz açacağına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kentte, oyun oynarken bir çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı.
Ailesinin kurtaramaması üzerine çocuk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.
Burada sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı.
İtfaiye ekipleri, metal gazoz açacağını keserek aldı.
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Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları, AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve adayları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve partililer yer aldı. Büyükkılıç, yaptığı konuşmada son 5 yılda en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi olduklarını vurgulayarak, yeni dönemde de ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Üzüm ise yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanacağını ifade etti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti olarak tek başına seçimlere gireceklerini açıkladıktan sonra kendilerine yönelik teveccühün her geçen gün arttığını belirtti. Zorlu, Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, adayların projeleri ve siyasi kararlılığının seçimlerde belirleyici olacağını vurguladı. Ayrıca, ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Sığınmacı problemine de değinen Zorlu, yerel yönetimlerin sığınmacılar konusunda etkin çabalar göstermesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti'ye destek verilmesi durumunda kardeşlik hukukunu ve uzlaşmayı esas alan bir sistem inşa edeceklerini belirten Zorlu, Uşak'taki seçimlerde iddialarının daha da güçlendiğini söyledi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde başladı. Etkinliğe farklı illerden 310 sporcu katılıyor. Yarışlar, milli takıma seçilme kriterlerini tamamlama anlamına da geliyor. Oryantiring, doğada yön ve hedef bulma sporu olarak tanımlanıyor ve çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi. Maçta Eyüpspor'un golü 12. dakikada Alfredo'nun attığı golle geldi. Bodrum FK'da İsmet Taşdemir ve Kenan Özer kırmızı kart gördü.
TFF 2. Lig'in 27. haftasında Düzcespor, sahasında Fethiyespor SK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, endemik bitki türlerinden sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı. Abant'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle karlar erimeye başladı. Konaklamak ya da günübirlik tatil için milli parka gelenler, Abant'ın eşsiz manzarasına karşı göl çevresinde vakit geçirdi.
Mısır, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere havadan yeni insani yardımlar atıldığını duyurdu. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, ülkesinin Filistin halkının zaruri temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil insani yardımları ulaştırmayı sürdüreceğini belirtti. Yardımların içeriği ve miktarı hakkında bilgi verilmedi. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapılar tahrip oldu.
İstanbul'da kaldığı apartta kalp krizi sonucu ölü bulunan 24 yaşındaki genç, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sona erdi. 12 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının katıldığı müsabakalarda birinci olan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü, başarılı sporculara Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmelerini temenni etti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda seyir halinde olan bir tırın sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır, evin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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