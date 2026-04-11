Erzincan\'da 4 Metre Karla Mücadele

ERZİNCAN İl Özel İdaresi ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı bin 559 rakımlı Çanakçı köyünde 4 metre yüksekliğindeki karla mücadele ediyor.

Son yılların en yağışlı kış mevsimini geçiren Erzincan'da İl Özel İdaresi, karla mücadeleye devam ediyor. Rakımı yüksek yerlerdeki köylerin yollarını açmaya devam eden ekipler, Erzincan merkeze 179 kilometre Kemaliye ilçesine ise 29 kilometre uzaklıktaki bin 559 rakımlı Çanakçı köyünde metrelerce yükseklikteki kar kütlesini temizliyor. Yer yer 4 metreye ulaşan kar yığınlarını temizleyen ekipler, çalışmaları güçlükle sürdürüyor. İş makinelerinden daha yüksek karları temizleyen ekipler, yolları ulaşıma açıyor.