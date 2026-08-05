Erzincan'da 45 Aranan Kişi Yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.