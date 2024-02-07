Erzincan'da 55 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da 55 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Erzincan\'da 55 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Erzincan'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta, polisler tarafından zulalanmış halde 55 kilo 428 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

07.02.2024 13:27
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ERZİNCAN'da  uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Y, tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmada; uygulama noktasında durdurulan 34 plakalı bir araçta arama yapıldı. Polisler, araçta zulalanmış halde 55 kilo 428 gram uyuşturucu madde buldu. Piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y.  çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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