Erzincan'da bir kişi, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü.
Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde yaşayan Hüseyin A. ile akrabası Erdoğan Ö. arasında ağaç kesme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ö. tüfekle Hüseyin A'yı vurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan Erdoğan Ö. jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında kısa sürede yakalandı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin A'nın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Ağaç Kesme Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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