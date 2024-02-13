Erzincan'da Altın Madeni'nde Toprak Kayması: 9 Maden İşçisi Kayıp - Son Dakika
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Erzincan'da Altın Madeni'nde Toprak Kayması: 9 Maden İşçisi Kayıp

Erzincan\'da Altın Madeni\'nde Toprak Kayması: 9 Maden İşçisi Kayıp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. İlk tespitlere göre, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürmektedir ve konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

13.02.2024 18:30
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin "Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14: 30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır" açıklamasını yaptı.

"KAYMA SONUCUNDA İLK TESPİTLERE GÖRE 9 MADEN ÇALIŞANINA ULAŞILAMAMAKTADIR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14: 30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Erzincan'da Altın Madeni'nde Toprak Kayması: 9 Maden İşçisi Kayıp - Son Dakika
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