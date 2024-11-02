Erzincan'da Cinayet: 1 Tutuklandı

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Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Jandarma ekipleri, kent merkezine bağlı Soğukoluk köyünde 30 Ekim'de evinin bahçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Ayhan Sarıkaya'nın öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmaları neticesinde cinayet şüphelisi olarak Y.Ç, E.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, E.K. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay

Soğukoluk köyündeki evinin bahçesinde 30 Ekim'de komşuları tarafından yerde hareketsiz bulunan Ayhan Sarıkaya'nın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.