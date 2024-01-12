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Erzincan'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın finansmanını sağladığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 26 milyon İran riyali ile yaklaşık 65 bin lira, dijital materyaller, banka dekontları ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Valilik açıklamasında, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve finans kaynaklarının kurutulması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Erzincan\'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 14:03,  Güncelleme: 14:06
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Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, MASAK raporları doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 26 milyon İran riyali ile yaklaşık 65 bin lira, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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