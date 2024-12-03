Erzincan'da Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika
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Erzincan'da Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Erzincan'da 10 engelliye jandarma ve gönüllüler tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

03.12.2024 17:18
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Erzincan Gönüllü Gençler Derneğinin desteğiyle 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kentteki engellilere destek olmak isteyen jandarma ekipleri ile gönüllü gençler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çalışma yaptı.

Bu kapsamda alınan 10 tekerlekli sandalye, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenle engellilere dağıtıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, Erzincan gibi kadim bir şehirde, gençlerin hayırseverlik duygusunun ön plana çıktığını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kentteki 10 aileye tekerlekli sandalye desteği verdiklerini ifade eden Aydoğdu, "Allah hepsinden razı olsun. Şimdiden gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu sinerji artarak katlanarak devam edecek. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, birim amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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