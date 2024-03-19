Erzincan\'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt faaliyetlerinin deşifresi ile aranan mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda, ByLock kayıtları olan, örgüt içerisinde kod adıyla sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve 12 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.T. ve M.G'yi operasyonla gözaltına aldı.
İki hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen iftar programında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı. Kaymakam Emre Nebioğlu, şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, şehitleri rahmetle anarken, gazilere uzun ömürler diledi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların önlenmesi ve can kaybının önüne geçilmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor. Denetimlerde lastik kullanımı, yetki belgeleri, psiko teknik değerlendirme raporu, SRC belgesi ve yedek şoför gibi konular kontrol ediliyor. Ayrıca otobüste seyahat eden yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı da denetleniyor.
TÜRKAV Çankırı Şubesi tarafından Ahmet Yesevi Cami bahçesinde düzenlenen programda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı. Çanakkale'nin önemi vurgulandı ve şehitler için dua edildi. Ayrıca, Çankırı'da fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay 46 bin konut ve köy evinin anahtar teslimini yaptıklarını, bugün de kurayla belirlenecek 30 bin 723 depremzedenin daha evlerine kavuşacağını belirtti. Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin özel bölümü olan Musikişinas, dünya çapında müzik tarihine yön vermiş isimlerin hikayelerini beyazperdeye taşıyacak. Stop Making Sense, Ryuichi Sakamoto: Opus, Dimitris Skyllas: afterpop, Gloria! ve Bolero adlı filmler seçkide yer alacak.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yerel seçimlere sayılı günler kala partisine yönelik teveccühün hızla arttığını belirterek, partilerinin kimsenin paçasına tutunmadan, Milli Görüş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak siyaset yaptığını vurguladı. Bekin, diğer siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası olmadıklarını ifade etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, müşterilerin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceğini söyleyip bu altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcular aranıyor. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi ve şu ana kadar 15 kişinin şikayette bulunduğu olayla ilgili başvuru sayısının artması bekleniyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Ercan ve Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak'ı makamında ağırladı. Ziyarette, öğretim üyeleri kitaplarını takdim etti ve Rektör Özölçer başarılarının devamını diledi.
AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu temini projesi hakkında açıklama yaptı. Teke, Gerede suyunun Polatlı'ya getirilmesi sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, suyun henüz gelmediğini ve bugün açılış töreni yapılmasına rağmen suyun gelme ihtimalinin olmadığını belirtti. Teke, güzergahtaki isale hattı çalışmalarında eksiklikler olduğunu ve suyun tersten doldurulduğunu ifade etti.
Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı. Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi'nde bulunan tek katlı taş ev, yağmur yağışıyla birlikte yıkıldı. Evde kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TRT World'e verdiği röportajda Erzurum'un ekonomisi ve şehrin genel meseleleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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