Erzincan\'da Göçmen Kaçakçılarına Tutuklama

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Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, bir araçta ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla G.Y. ile H.K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

G.Y. ile H.K. savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.