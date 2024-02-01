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Erzincan'da hayvanlar kış aylarında kavak ağacı kabuklarıyla besleniyor - Son Dakika
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Erzincan'da hayvanlar kış aylarında kavak ağacı kabuklarıyla besleniyor

Erzincan\'da hayvanlar kış aylarında kavak ağacı kabuklarıyla besleniyor

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde yaşayan küçükbaş hayvancılıkla uğraşan köylüler, kış aylarında hayvanlarını kavak ağacı kabuklarıyla besliyor. Bu gelenek sayesinde hayvanlar daha sağlıklı ve zinde kalırken, süt verimi de artıyor. Besiciler ayrıca kabukları yakacak olarak veya çeşitli ürünlere dönüştürerek değerlendiriyor.

01.02.2024 11:39
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Erzincan'da küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen köylüler, kış aylarında hayvanlarını yem ve kavak ağacının kabuğuyla besliyor.

Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde yaşayan besiciler, kış aylarında kavak ağaçlarını keserek, ağacın kabuklarını keçi sürülerine yedirme geleneğini uzun yıllardır sürdürüyor.

Havaların soğumasıyla hayvanlarını yüksek yaylalardan köy merkezlerine getiren besiciler, "burç yedirmek" olarak da adlandırdıkları bu yöntemle hayvanlarının daha sağlıklı ve zinde kalmasını sağlıyor.

Kabukları soyulan ağaçları da yakacak olarak veya çeşitli ürünlere dönüştürerek değerlendiren Kerer köyündeki besicilerden 58 yaşındaki Yusuf Karakaya, AA muhabirine, hayvanların kış aylarında ot yerine kabukla beslenmesinin oldukça faydalı olduğunu anlattı.

Karakaya, hayvanların ağaç kabuğuyla beslenmesinin süt verimini de etkilediğini belirterek, "Hayvanlar kavak ağaçlarının kabuklarıyla beslendiğinde hem yavruları daha iyi gelişiyor hem de yazın daha fazla süt veriyorlar." dedi.

Besici Süleyman Karakaya ise 350 keçiyi kış aylarında kavak ağacı kabuklarıyla besleyerek hayvanları daha güçlü hale getirdiklerini söyledi.

Henüz 6 yaşındayken besiciliğe başlayan ve 55 yıldır bu geleneği sürdüren Karakaya, işini severek yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da hayvanlar kış aylarında kavak ağacı kabuklarıyla besleniyor - Son Dakika
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