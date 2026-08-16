Erzincan'da Heyelan: Tır Bariyerlere Sıkıştı - Son Dakika
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Erzincan'da Heyelan: Tır Bariyerlere Sıkıştı

Erzincan\'da Heyelan: Tır Bariyerlere Sıkıştı
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Sakaltutan Geçidi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle bir tır bariyerlere sıkıştı, yol kapandı.

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu bir tır bariyerlere sıkıştı.

Tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.

Heyelan sırasında yoldan geçen 77 AEM 471 plakalı tır, bariyerlere sıkıştı, tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri, saatlerce süren çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.

Yol temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede ulaşım güvenliği için polis ve jandarma ekibi de görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Heyelan: Tır Bariyerlere Sıkıştı - Son Dakika

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