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Erzincan'da İran uyruklu şüpheli midesindeki uyuşturucu kapsülleriyle yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da İran uyruklu şüpheli midesindeki uyuşturucu kapsülleriyle yakalandı

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, İran uyruklu bir şüpheli midesinde ve bağırsağında uyuşturucu kapsülleriyle yakalandı. Şüphelinin midesinden çıkarılan 977,60 gram uyuşturucu ve 25 sentetik ecza maddesi ile birlikte tutuklandı.

Erzincan\'da İran uyruklu şüpheli midesindeki uyuşturucu kapsülleriyle yakalandı
22.01.2024 - 12:35,
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Erzincan'da midesi ve bağırsağındaki uyuşturucu kapsülleriyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kuryeliği yapanlara yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Akyazı Uygulama Noktası'nda durdurdukları araçta "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tomografi çekimlerinde şüphelinin midesi ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyle A.H'nin midesinden kapsüller halinde 977,60 gram uyuşturucu ile 25 sentetik ecza maddesi çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzincan'da İran uyruklu şüpheli midesindeki uyuşturucu kapsülleriyle yakalandı - Son Dakika
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