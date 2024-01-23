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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Erzincan-Erzurum kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 900 paket sigara ve 240 paket tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan\'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
23.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:52
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Erzincan düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda durdurdukları araçta, dedektör köpeği 'Hera'nın desteği ile yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 900 paket sigara ve 240 paket tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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