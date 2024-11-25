Erzincan\'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalanlar Yurtlarda Misafir Ediliyor

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Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, yurtlarda misafir ediliyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu ve yollarda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi için acil yardım konuları titizlikle takip ediliyor.

Vali Hamza Aydoğu, açıklamada kar yağışının pazartesi de devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"24 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde ilimiz genelinde başlayıp yoğun şekilde devam eden kar yağışı ve etkili olan tipi nedeniyle Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve emniyet ekiplerimiz koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."