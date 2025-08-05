Erzincan'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Erzincan\'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
05.08.2025 16:36
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Otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

K.T'nin kullandığı 24 DC 959 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Fadime T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile G.T ve N.T. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin yakınlarının taziyesinden döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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