Erzincan\'da kaza: 4\'ü çocuk, 7 kişi yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
G.T'nin (34) kullandığı 24 ABN 731 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde P.Y. idaresindeki 08 AS 974 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yaralanan sürücüler ile Ş.T. (27), G.T. (9), Ö.T. (6), Y.E.T (4) ve E.Y.T. (2) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde 'tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit edilerek imha edildi.
İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan ve 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 'en iyi belgesel' ödülünü kazanan 'Başka Ülke Yok' isimli film, Msafer Yatta bölgesindeki et-Tuvani köyünde gösterildi. Film gösterimine İsrailli, uluslararası aktivistler ve Filistinli köy halkı katıldı. Filmin çekimi beş yıl sürmüş ve dünya genelinde gösterileceği için mutluluk duyulmuştur.
Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır devam eden geleneği yaşatan vatandaşlar, fırınlarda 8 saatte pişirdikleri keşkekle iftar sofralarını lezzetlendiriyor.
İnci Taneleri dizisinde seslendirdiği şarkıyla ünlenen Erkal Sonel, Bircan Bali ve diğer kişiler hakkında açtığı dava sürecini avukatıyla çekilen bir fotoğrafıyla duyurdu. Sonel, paylaşımına 'Gereği düşünüldü' notunu düşerek dava açtığı kişilere gözdağı verdi.
Leyla, Dağhan'ın adamlarının gözleri önünde cinayet işlemesiyle korkmaya ve ona olan güvenini sorgulamaya başlar. Bilgisayarını bulmadan kurtulamayacağını anlayan Leyla, babasının güvendiği bir dostundan yardım almaya gider. Ancak bu yardım isteği başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leyla'yı bulmak için uğraşan Dağhan, Enver'in tutuklanmasıyla olayların büyümesine neden olur. Bu durum, Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğini de artırır. Oya ve Ekber arasındaki yakınlık ise Enver'in dikkatini çeker ve Aydan'dan yardım ister. Dağhan ve Enver, Ekber Baltacı'yı öldürmek için güçlerini birleştirirken, Gürkan ise Leyla'nın peşine düşerek Dağhan hakkında bir iz bulmaya çalışır.
TiyatroKare'nin ödüllü oyunu 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 18 Mart'ta Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde, 19 Mart'ta GİRNE Amerikan Üniversitesi'nde, 20 Mart'ta Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi'nde sahnelenecek. Oyun, Kıbrıslı seyirciyi hem ağlatacak, hem de güldürecek. Nevra Serezli, bu oyun için ilk kez feribotla Kıbrıs'a geliyor. Uçak korkusu olan Serezli, Kıbrıs'tan gelen yoğun talep üzerine karayoluyla Kıbrıs'a gidecek. Oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstlenirken, Nevra Serezli büyükanne rolünü oynuyor.
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