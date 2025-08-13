Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın

Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi 794 Sokak'taki Keresteciler Sitesi'nde İbrahim C'ye ait imalathanede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye aracı, 2 tanker ve 30 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
