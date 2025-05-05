Erzincan'da Kumar Operasyonu - Son Dakika
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Erzincan'da Kumar Operasyonu

Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi, 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

05.05.2025 13:45
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Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye, 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

İş yerinde kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, iş yerinde kumar oynamak için kullanılan araç ve gereçler ile 9 bin 700 liraya el konuldu.

Kaynak: AA

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