Erzincan'da LGS'de 3 Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Erzincan'da LGS'de 3 Türkiye Birincisi

Erzincan\'da LGS\'de 3 Türkiye Birincisi
10.07.2026 15:43
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Vali Aydoğdu, Erzincan'dan 3 öğrencinin LGS'de Türkiye birincisi olduğunu duyurdu.

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş'ın Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladı. 'meb.gov.tr' adresinden erişime açılan sınav sonuçlarına göre Erzincan'dan 3 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Erzincan'ın LGS birincilerini Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş'ın LGS'de tüm soruları doğru yanıtladığını belirten Aydoğdu, 3 öğrencinin Türkiye birincisi olmasının Erzincan için büyük gurur kaynağı olduğunu bildirdi. Vali Aydoğdu mesajında "Bugün Erzincan'ımız için tarifsiz bir gurur günü yaşadık. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 3 evladımız Türkiye birincisi oldu. Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi, Deniz Altınbaş. Bu başarı; bir güne, bir sınava ya da tesadüfe sığdırılabilecek bir başarı değildir. Çünkü gerçek başarı, yıllarca aynı ideale inanmış insanların ortak emeğinin meyvesidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da LGS'de 3 Türkiye Birincisi - Son Dakika

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