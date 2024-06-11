Erzincan\'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden Mehmet Kazar'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

Kazar'ın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınarak töreninin yapılacağı Sumbas ilçesine bağlı Esenler köyü mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Kazar'ın ailesi ve yakınlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kadirli Müftüsü Cafer Erol'un kıldırdığı namazın ardından Kazar'ın cenazesi, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de 10 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.