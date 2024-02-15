Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor

Erzincan\'daki maden kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 8 kişilik bilirkişi heyetinin nedenleri ve sorumluları araştırdığını, 8 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Tunç, işçilerin sağ salim kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

15.02.2024 20:23  Güncelleme: 20:24
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 8 kişilik bilirkişi heyetinin nedenleri ve sorumluları araştırdığını, 8 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İliç'teki maden sahasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kaybolan işçilerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Tunç, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği adli soruşturmanın devam ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Jeoloji, iş sağlığı, maden, inşaat, ziraat, çevre, harita ve kimya alanında uzman 8 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Yürütülen soruşturma kapsamında sorumlu oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan ilgili şirketin işveren vekili konumundaki Kanada uyruklu bir kişinin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Erzincanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, işçilerin sağ salim kurtarılmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika

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