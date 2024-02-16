Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğen kaybolan İliç Belediye Başkanı açıklama yaptı - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğen kaybolan İliç Belediye Başkanı açıklama yaptı

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğen kaybolan İliç Belediye Başkanı açıklama yaptı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kayması sonucunda yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gürbüz, devletin tüm gücüyle çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede yeğenlerine ulaşacaklarını belirtti. Ayrıca, Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İliç Belediyesini ziyaret ettiği bilgisi de paylaşıldı.

16.02.2024 15:44
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, "En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında." dedi.

Belediye Başkanı Gürbüz, Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İliç Belediyesini ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli arayarak bilgi aldığını ifade eden Gürbüz, "Devletimizin bütün gücüyle herkes burada çalışıyor. En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında. Hepsi benim yeğenimdi, akrabamdı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğen kaybolan İliç Belediye Başkanı açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğen kaybolan İliç Belediye Başkanı açıklama yaptı - Son Dakika
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