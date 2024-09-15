Erzincan'da Modifiye Araç Fuarı - Son Dakika
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Erzincan'da Modifiye Araç Fuarı

Erzincan\'da Modifiye Araç Fuarı

Erzincan'da 600 modifiye araçla düzenlenen fuarda drift yarışmaları yapıldı.

15.09.2024 17:16
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Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi.

Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği etkinlikte, "drift" yarışması da yapıldı.

Erzincan Modifiye Araçlar Derneği Başkan Şükrü Kılıç, AA muhabirine, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Modifiye araç fuarına il dışından da çok sayıda katılımın olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"13 ilden gelen misafirlerimizle birlikte yaklaşık 600 modifiye araç burada toplandı. Erzincan adına geniş katılımlı güzel bir organizasyon oldu. Farklı kategorilerde güzellik, motor gücü ve ses sistemi ile katılan araçlar şenliğimize şenlik kattı. Burada sadece drift kategorimizde yarışlarımız oldu. Şu anda drift yarışımız devam ediyor. Allah'ın izniyle kazasız, belasız sağ salim bitirmek üzereyiz. Organizasyonda emeği geçen Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ile jandarma görevlilerine çok teşekkür ederiz. Gerçekleştirilen bu organizasyonla tüm modifiye araç sevenlerini burada buluşturduk."

Gümüşhane Modifiyeli Araçlar Dernek Başkanı Mehmet Demirsoy da modifiye araç tutkusunun 7 yaşında başladığını vurgulayarak, "Biz gençler ve birçok arkadaşlarımız burada toplandık. Erzincan'da çok güzel bir etkinlik yaptık. Erzincan'daki arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz buraya 7 kişi geldik ve aracımızla hakkımızı verdik ve gerekeni yaptık. Modifiye suç değil bir yaşam tarzıdır. Ben bütün arkadaşlarımın yanındayım. Biz her ilde kurduğumuz derneklerle resmileştik. Her ilde bu fuarları artıracağız. Bunu da gerekli önlemleri alarak en iyi şekilde yapacağız. Hükümetimizden ve devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Fuara Samsun Çarşamba'dan katılan Resul Demiroğlu ise "Aracımız Türkiye, Avrupa Araç Güzelliği birincisi. Burada çok güzel bir fuar düzenlendi. Erzincan'a yakışan bir fuar oldu." ifadesini kullandı.

Gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verilecek.

Çocuklarıyla alana gelen aileler ise araçlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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