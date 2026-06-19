Erzincan'da Okul Bahçesinde Tarımsal Eğitim - Son Dakika
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Erzincan'da Okul Bahçesinde Tarımsal Eğitim

19.06.2026 11:35
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Öğrenciler, 'Okuldaki Çiftlik Projesi' ile sebze ve meyve yetiştirerek tarımsal üretimi öğreniyor.

Erzincan'da bir ortaokulda öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan alanda sebze ve meyve yetiştirerek tarımsal üretimin tüm aşamalarını uygulamalı öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 2024 yılında hayata geçirilen "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında Demirkent TOKİ Ortaokulu bahçesinde, 50 metrekarelik kapalı seranın da bulunduğu yaklaşık 200 metrekarelik üretim alanı oluşturuldu.

Projeyle öğrenciler, fide ve fidanların dikiminden bakımına, sulamadan hasada kadar tüm üretim sürecine katılarak hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de üretimin önemini yerinde öğreniyor.

Okul müdürü Ahmet Sağsöz, AA muhabirine, okul bahçesinde oluşturdukları alanda sezona göre yetiştirilecek fide ve fidanları öğrencilerin diktiğini söyledi.

Bunların bakımını ve sulamasını da öğrencilerin yaptığını anlatan Sağsöz, şöyle konuştu:

"Hasat dönemi geldiğinde de kendileri ürünleri topluyorlar. Kendi diktikleri, ektikleri ürünleri almanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyorlar. Projemizde amaç, öğrencilerimizi toprakla buluşturmak ve yedikleri ürünlerin nereden geldiğini bilmelerini sağlamak. Çevre dostu bir nesil yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Sezon sonunda oluşturacağımız bir kermeste buradaki ürünlerin de satışını yaparak okul aile birliğine katkı sunmayı hedefliyoruz."

"Organik üretimin ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz"

Öğrencilerden Eyüp Asaf Gülmez ise öğretmenlerine ve okul müdürüne teşekkür ederek, projeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Gülmez, "Toprakla temas kurmayı çok seviyorum, arkadaşlarım da öyle. Her hafta gelip buraları suluyoruz. Bu bizim için güzel bir proje oldu. Toprakla temas ederek meyvelerin, sebzelerin nereden geldiğini öğreniyoruz. Manavdan almak değil de burada kendimiz yapıp yemek daha güzel bir enerji katıyor. Organik üretimin ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz." dedi.

Elif Hüma Küçükosman da proje kapsamında çevre dostu olmayı öğrendiklerini belirtti.

Kendileri için ayrılan alanda çalışmanın çok iyi geldiğini anlatan Küçükosman, şunları kaydetti:

"Manavdan almak yerine burada kendimiz nasıl yetiştirebileceğimizi öğreniyoruz. Aynı zamanda burada küçük küçük domatesler, biberler çıkmaya başladı. Yakın bir zamanda onları da toplayacağız. Şu anda roka, maydanoz, dereotu gibi ürünleri topluyoruz. Bu topladığımız ürünlerle hep beraber bir şeyler yapabiliyoruz. Bu etkinlik sayesinde arkadaşlarımızla beraber doğayı sevmeyi bilebiliyoruz ve burada bunları yaparken gerçekten mutluyuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Okul Bahçesinde Tarımsal Eğitim - Son Dakika

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