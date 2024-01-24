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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, Soner K. idaresindeki bir otomobil ile Mustafa U'nun kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa U'nun durumu ağır.

Erzincan\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
24.01.2024 - 19:25,
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Soner K. idaresindeki 38 LB 120 plakalı otomobil, yeni çevre yolu Cezaevi Kavşağı'nda Mustafa U'nun kullandığı 24 DT 111 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazda sürücülerin de aralarında bulunduğu yarlı 3 kişi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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