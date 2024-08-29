Erzincan\'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Servet A. (38) idaresindeki 34 DJK 391 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Yurtbaşı köyü mevkiinde Mehmet Ali B'nin (77) kullandığı 24 ABN 758 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.B. (80), H.F. (76) ve N.F. (82) yaralandı.
Ambulanslarla Erzurum Şehir ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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