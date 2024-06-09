Erzincan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Selim Aladağ'ın kontrolündeki otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada Süreyya Aladağ hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Selim Aladağ ve Ömer Asaf Aladağ yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır.

09.06.2024 16:08
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Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Selim Aladağ (42) idaresindeki 25 ACU 757 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Süreyya Aladağ'ın (34) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sürücü Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ (5), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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