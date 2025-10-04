Erzincan'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzincan'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan\'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı
04.10.2025 12:41  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan\'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı
Haber Videosu

Erzincan'da durdurulan otomobildeki oyuncak bebekte 49 bin 500 kullanımlık bonzai ele geçirildi.

Erzincan'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, oyuncak bebeğin içerisinden uyuşturucu çıktı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulamasında durdurulan otomobilde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği oyuncak bebeği açan polis, içerisinde 50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş 49 bin 500 kullanımlık bonzai ile bonzai maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı
Erzincan'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı
Erzincan'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Erzincan, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, PES, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı
Ankara’nın 5 ilçesinde su kesintisi On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak
RTÜK’ten 5 kuruluşa cezası Skandal kj’ye de sessiz kalmadılar RTÜK'ten 5 kuruluşa cezası! Skandal kj'ye de sessiz kalmadılar
Sakatlığını yeni atlatan Osimhen hakkında korkutan gelişme Sakatlığını yeni atlatan Osimhen hakkında korkutan gelişme
İstanbul’da 3 adliyenin başsavcısı değişti İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Dolandırıcıların son oyunu Hükümetin yeni duyurduğu proje üzerinden vurgun yapıyorlar Dolandırıcıların son oyunu! Hükümetin yeni duyurduğu proje üzerinden vurgun yapıyorlar
Trump: Hamas’a 6 Ekim’e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl
Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü Aracı durdurdu, acımadan vurdu Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti
Karadenizliler, İsrail’in barbarca saldırdığı Sumud Filosu için yola çıktı Karadenizliler, İsrail'in barbarca saldırdığı Sumud Filosu için yola çıktı

15:47
Açılışa damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi
Açılışa damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi
15:44
İsrail’in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul’da
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da
15:29
Gheorghe Hagi’nin oğlundan inanılmaz gol
Gheorghe Hagi'nin oğlundan inanılmaz gol
15:27
Bakanlık ’’gıda sahtekarları’’ listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
Bakanlık ''gıda sahtekarları'' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
15:17
Jose Mourinho’nun başı büyük dertte Porto maçının ertelenmesi gündemde
Jose Mourinho'nun başı büyük dertte! Porto maçının ertelenmesi gündemde
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan “İlk kez“ diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz
14:54
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?
14:44
Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak
Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak
14:19
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
13:46
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas’tan ilk adım
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
13:40
Trafikte köklü değişiklik Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 16:04:29. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.