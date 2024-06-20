Güncel

Erzincan'da park halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 404 sokakta park halinde olan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.