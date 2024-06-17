Erzincan'da şarampole devrilen araçta 2 kişi yaralandı

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Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Abdullah A'nın kullandığı 34 RT 2187 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Heybeli köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan yaralı Z.Y ile A.A'yı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.