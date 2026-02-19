Erzincan'da Şehit ve Gazilere İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Şehit ve Gazilere İftar Programı

Erzincan\'da Şehit ve Gazilere İftar Programı
19.02.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da, şehit aileleri ve gazilere yönelik "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" kapsamında iftar programı düzenlendi.

Erzincan'da, şehit aileleri ve gazilere yönelik "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" kapsamında iftar programı düzenlendi.

Erzincan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Emin Canpolat, davete katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, "Eğer bugün Erzincan'ımızın bu huzurlu akşamında iftarımızı birlikte açabiliyorsak, bu huzur evlatlarımızın cesareti ve sizlerin metanetli, dirayetli o asil duruşu sayesindedir. Vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, bereketli ömürler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Şehitler için duaların okunduğu programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzincan, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Şehit ve Gazilere İftar Programı - Son Dakika

Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

00:29
Gece yarısı çok sayıda atama Adalet Bakanlığı’nda 4, İçişleri Bakanlığı’nda 3 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! Adalet Bakanlığı'nda 4, İçişleri Bakanlığı'nda 3 bakan yardımcısı değişti
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:39:40. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Şehit ve Gazilere İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.