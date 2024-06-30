Erzincan'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Kırıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Kırıldı

Erzincan'da öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur, bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı. Fırtına nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen malzemeler hastanenin bahçesine düştü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine gelerek düşen malzemeleri kaldırdı ve çevre emniyetini sağladı. Ayrıca, fırtına nedeniyle PTT Şubesi önünde bulunan bir ağacın dalları yol kenarında park halindeki araçlara zarar verdi. Polis ekipleri bölgeye gelerek trafiğin kontrollü olmasını sağladı.

30.06.2024 20:35
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Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı.

Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yol kenarındaki bazı ağaçların dalları fırtınadan etkilenerek kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen bazı malzemelerin bir kısmı hastanenin bahçesine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini sağladı.

Öte yandan 13 Şubat Caddesi PTT Şubesi önünde bulunan bir ağacın dalları fırtına nedeniyle kırılıp yol kenarında park halindeki araçlara ufak çapta zarar verdi.

Etraftakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tedbir alarak trafiğin kontrollü olmasını sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Kırıldı - Son Dakika
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