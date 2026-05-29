Erzincan\'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Erzincan'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
İ.S. (29), idaresindeki 34 MZK 569 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi Çobanlı mevkisinde kontrolden çıkarak takla atıp araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.S. (29) ve A.A.S. (1) ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
