Erzincan\'da Tır-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Erzincan'da, otomobil ile bisiklet yüklü tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ç.A. (27) idaresindeki 34 HL 2300 plakalı otomobil ile E.G. (29) yönetimindeki 20 AHV 533 plakalı bisiklet yüklü tır, Erzincan- Erzurum kara yolu Hancıçiftliği mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki E.G.A (53) yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tek yönlü trafiğe kapatılan ve uzun kuyruklar oluşan kara yolunda, tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.